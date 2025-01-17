إسرائيل تواصل غاراتها و101 شهيد منذ الإعلان عن الصفقة

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 18 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، في حين ارتفع إلى 101 عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ إعلان التوصل مساء الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في بيان، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة بلغت 101 شهيد بينهم 27 طفلا و31 سيدة.

وأفاد بصل بأن 82 شهيدا من إجمالي المحصلة قُتلوا بهجمات على محافظة غزة، و16 في المحافظات الجنوبية بينهم 14 من خان يونس واثنان من رفح، و5 من الوسطى.

وأوضح متحدث الدفاع المدني أن عدد الجرحى الفلسطينيين جراء تلك الهجمات زاد على 264 مصابا.

وأعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

قصف جوي ونسف للمباني

وفي تفاصيل التطورات الميدانية، أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء من منزل تعرض لقصف جوي إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.

كما أفاد باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وباستشهاد 5 فجر اليوم إثر قصف على بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وأضاف المراسل أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة أيضا بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء نيران من مسيّرة إسرائيلية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في المدينة.

واستشهد فلسطيني في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح متأثرا بجروح أصيب بها في قصف قبل أيام شمال مخيم البريج.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت فجر اليوم الجمعة مباني سكنية في جنوب مدينة غزة وشمالها.

وذكرت قناة الأقصى الفضائية أن طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" ألقت فجر الجمعة قنابل على منطقتي الصفطاوي وجباليا النزلة شمالي غزة، كما قالت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت في وقت مبكر اليوم الجمعة مناطق في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وذكرت قناة الأقصى كذلك أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت في وقت مبكر اليوم الجمعة أحزمة نارية شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ليل الخميس بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في محيط مسجد الهدى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان قصف سابق على مناطق محيطة بالمخيم أسفر عن عدة إصابات.

الاستيلاء على مسيرة

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– استيلاءها على مسيرة إسرائيلية قبل تنفيذها مهام هجومية شمالي القطاع.

وأضافت أن مقاتليها قصفوا حشودا وآليات للعدو كانت متوغلة في محيط ملعب وسط مخيم جباليا، كما بثت مشاهد لاستهدافها قوات متوغلة في بيت حانون وقصفِها مستوطنة "نيرعام" في غلاف غزة.

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وبثّت مشاهد سرايا القدس مشاهد أخرى لمهاجمتها جنودا إسرائيليين وآلياتهم في محور نتساريم، بالاشتراك مع كتائب الشهيد عمر القاسم.