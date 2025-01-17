روسيا تعلن استعادة 63% من أراضي كورسك

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على نحو 63% من الأراضي التي استولت عليها أوكرانيا بمنطقة كورسك غربي البلاد، فيما أعلنت كييف إسقاط 33، من أصل 50 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن روسيا استعادت 4 بلدات في الأسبوع الأول والثاني من يناير/كانون الثاني.

وفي المقابل، قال الجيش الأوكراني، في بيان، إنه "تم أسر 27 عسكريا روسيا في الأيام الأخيرة خلال المعارك" في منطقة كورسك، مرفقا المنشور بفيديو قال إنه يظهر الأسرى يعرّفون عن أنفسهم أمام الكاميرا.

وكانت القوات الأوكرانية اقتحمت في السادس من أغسطس/آب من العام الماضي الحدود مع روسيا، في هجوم مباغت واستولت على مساحة من الأراضي يُعتقد أنها قد توفر لكييف ورقة تفاوض قوية في محادثات محتملة لإنهاء الحرب.

إسقاط مسيرات روسية

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 33 من أصل 50 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو خلال الليل، مشيرة إلى أن 9 طائرات مسيرة "فقدت"، وهو ما يشير عادة إلى استخدام وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية، في حين غادرت طائرة واحدة البلاد ودخلت الأجواء الرومانية.

كما قال الجيش الأوكراني إنه نفذ هجوما صاروخيا استهدف محطة رادار وكتيبة هندسة في مقاطعة بيلغورود الروسية.

إعلان

وفي وقت سابق أمس، أعلن مراسل الجزيرة سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع عمل الدفاعات الأرضية ضد أهداف جوية فيما يبدو أنه هجوم روسي.

وقال رئيس بلدية المدينة إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية، في وقت حذرت فيه القوات الجوية الأوكرانية من هجوم بطائرات مسيّرة.

كما أعلنت أوكرانيا أسر 27 عسكريا روسيا في منطقة كورسك، وإسقاط 34 طائرة مسيرة خلال هجوم روسي ليلي.

مهاجمة مصنع روسي

وقال مسؤول أوكراني إن مصنعا روسيا كبيرا للبارود في منطقة تامبوف تعرض لهجوم، دون أن يعلن مسؤولية بلده بشكل مباشر أو يعطي تفاصيل عن تبعات الهجوم.

وكتب رئيس مركز مكافحة التضليل بأوكرانيا أندريه كوفالينكو، على تليغرام، أن المصنع يعد من الموردين الرئيسيين للمواد المتفجرة للجيش الروسي.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا شن هجمات على منشآت الإنتاج العسكري في عمق أراضي كل منهما خلال الحرب التي بدأت بين الطرفين في 24 فبراير/شباط 2022، إثر إطلاق موسكو ما سمتها "عملية عسكرية خاصة" في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا.