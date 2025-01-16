أخبار|حراك الجامعات|المملكة المتحدة

5 طلاب من جامعة ليستر يضربون عن الطعام ويطالبون جامعتهم بقطع علاقتها مع إسرائيل

LEICESTER, ENGLAND - JUNE 3: Students and their supporters march around the university campus behind a banner saying 'End The Occupation- Free Palestine' before occupying the Fielding Johnson building on June 3, 2024 in Leicester, England. Students have occupied the reception area of the Fielding Johnson Building after learning that arms companies will be welcomed at an upcoming careers fair. They demand the university sever ties with companies profiting from the genocide in Gaza, especially arms companies, and with Barclays Bank, which heavily invests in Israeli arms company Elbit Systems. They also call for collaborative projects with Palestinian institutions. Despite setting up an encampment over three weeks ago and applying constant pressure, the students have seen little negotiation from the university. (Photo by Martin Pope/Getty Images)
متظاهرون مؤيدون لفلسطين بجامعة ليستر يطالبون الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المستفيدة من الحرب الإسرائيلية على غزة (غيتي)
16/1/2025-|آخر تحديث: 17/1/202512:05 ص (توقيت مكة)

يستمر لليوم الثاني على التوالي 5 طلاب من جامعة ليستر البريطانية في إضرابهم عن الطعام "احتجاجًا على تواطؤ الجامعة في الإبادة الجماعية في غزة".

ووفقًا لبيان صحفي نشرته مجموعة "ليستر أكشن من أجل فلسطين" فإن الطلاب يريدون من الجامعة "التوقف عن التعامل مع بنك باركليز"، وكشف استثمارات الجامعة والانسحاب من الاستثمار في الشركات المتواطئة في إبادة غزة.

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وطالبوا بقطع "العلاقات مع شركات الأسلحة التي تساهم وتتربح من الإبادة الجارية في غزة".

وتعليقا على الإضراب عن الطعام، قال متحدث باسم جامعة ليستر "إن صحة وسلامة طلابنا هي أولوية، وبينما سنواصل العمل عن كثب مع مجتمعنا لمراجعة المخاوف المثارة، نحث الطلاب المشاركين على أن يكونوا حذرين بشأن صحتهم".

LEICESTER, ENGLAND - JUNE 3: Students and their supporters sit on the floor and take over the reception of the Fielding Johnson building on June 3, 2024 in Leicester, England. Students have occupied the reception area of the Fielding Johnson Building after learning that arms companies will be welcomed at an upcoming careers fair. They demand the university sever ties with companies profiting from the genocide in Gaza, especially arms companies, and with Barclays Bank, which heavily invests in Israeli arms company Elbit Systems. They also call for collaborative projects with Palestinian institutions. Despite setting up an encampment over three weeks ago and applying constant pressure, the students have seen little negotiation from the university. (Photo by Martin Pope/Getty Images)
صورة أرشيفية لمجموعة من طلبة جامعة ليستر وهم يحتجون رفضا لاستثمار جامعتهم في شركات تتربّح من الحرب الإسرائيلية على غزة (غيتي)

وبدعم أميركي وغربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

المصدر : الصحافة البريطانية

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