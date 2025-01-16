يستمر لليوم الثاني على التوالي 5 طلاب من جامعة ليستر البريطانية في إضرابهم عن الطعام "احتجاجًا على تواطؤ الجامعة في الإبادة الجماعية في غزة".

ووفقًا لبيان صحفي نشرته مجموعة "ليستر أكشن من أجل فلسطين" فإن الطلاب يريدون من الجامعة "التوقف عن التعامل مع بنك باركليز"، وكشف استثمارات الجامعة والانسحاب من الاستثمار في الشركات المتواطئة في إبادة غزة.

وطالبوا بقطع "العلاقات مع شركات الأسلحة التي تساهم وتتربح من الإبادة الجارية في غزة".

وتعليقا على الإضراب عن الطعام، قال متحدث باسم جامعة ليستر "إن صحة وسلامة طلابنا هي أولوية، وبينما سنواصل العمل عن كثب مع مجتمعنا لمراجعة المخاوف المثارة، نحث الطلاب المشاركين على أن يكونوا حذرين بشأن صحتهم".

وبدعم أميركي وغربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

إعلان

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.