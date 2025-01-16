وائل الدحدوح: الاحتلال سيمعن في القتل خلال اليومين المقبلين

قال مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح إن ما يقوم به الاحتلال من قصف بعد إعلان وقف إطلاق النار ليس جديدا، مؤكدا أن إسرائيل اعتادت رفع وتيرة القتل قبل دخول أي اتفاق حيز التنفيذ.

وأكد للجزيرة أن حالة الفرح التي عاشها سكان القطاع عقب الإعلان عن الاتفاق مساء الأربعاء لم تكن نابعة من شعورهم بأن آلة القتل الإسرائيلية ستتوقف ولكن من رغبتهم في تجاوز حالة الحزن التي فرضتها الحرب.

وتوقع الدحدوح أن يمعن الإسرائيليون في قتل المدنيين خلال اليومين المقبلين قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل لأن الاحتلال "لم يغير من سياسته بعد إعلان الصفقة"، مشيرا إلى استشهاد 3 صحفيين ومؤثرين في قصف استهدف وسط القطاع.

وحاليا، يكثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي الذي يربك حياة الناس ويفسد فرحتهم بالاتفاق، كما يقول الدحدوح.

المآسي ستظهر بعد الحرب

وأكد مدير مكتب الجزيرة في غزة أن كثيرا من المآسي سوف تتكشف بعد وقف الحرب لأن الصحفيين كانوا يحاولون تسليط الضوء على أهم ما يجري وليس كل ما يجري، مضيفا "هناك تفاصيل موجعة لا تستطيع الكاميرا تسجيلها".

وقال إن الكاميرات لم تسجل الواقع الأكثر صعوبة وخصوصا ما يتعلق بلحظات النزوح التي كانت أكثر اللحظات قسوة خلال الحرب حيث عاش الناس في خيام غارقة بالمطر مع غياب الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

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وتوقع الدحدوح أن الغزيين سيدخلون حربا أخرى بعد توقف حرب الطائرات والصواريخ التي عششت في عقولهم، متسائلا "أين سيذهب الناس الذين خسروا كل شيء؟".

وأشار إلى أن 80% من البيوت قد تهدّمت، فضلا عن آلاف الجثث التي ما زالت تحت الركام والتي تتطلب إمكانيات ضخمة جدا لإخراجها.

كما لفت إلى أن بعض من دفنوا ذويهم في الشوارع سيحاولون نقلهم مجددا وهو ما سيعيد حالة الحزن والوجع على النحو الذي كانت عليه في السابق، وقال إن هذا الأمر يتطلب وقتا.

وقتلت إسرائيل أكثر من 70 فلسطينيا وأصابت أكثر من 200 آخرين في غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع بعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار.