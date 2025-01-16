نيجيريا تعلن مقتل 76 مسلحا من بوكو حرام وتنظيم الدولة

قال متحدث باسم الجيش النيجيري اليوم الخميس إن قواتهم قتلت 76 من مسلحي جماعة بوكو حرام و"تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا" في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن بين هؤلاء القتلى 24 مسلحا قتلوا خلال عمليات عسكرية في مناطق دامبوا وباما وتشيبوك في الولاية خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقا لما جاء في بيان للمتحدث العسكري اللواء إدوارد بوبا.

وأضاف البيان أن القوات النيجيرية اعتقلت 72 مشتبها به وأنقذت 8 رهائن خلال العمليات التي نفذتها في الولاية، وصادرت أسلحة وذخائر من بينها بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وقذائف "آر بي جي" وعبوات ناسفة.

وصعّدت الحركات المسلحة هجماتها في ولاية بورنو منذ مطلع العام، واتهمتها الحكومة بالوقوف وراء هجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 مزارعا في منطقة دومبا بالولاية على ضفاف بحيرة تشاد.

وأوعزت سلطات الولاية إلى القوات المسلحة "بملاحقة العناصر المتمردة والقضاء عليها" في محيط دومبا وفي جيوبهم بمنطقة بحيرة تشاد.

وتشكل منطقة بحيرة تشاد التي تحيط بضفافها نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد معقلا للحركات المسلحة التي تستخدمها قاعدة لشن هجمات في هذه البلدان.