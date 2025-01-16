مخاوف من غرق عشرات المهاجرين في طريقهم نحو إسبانيا

قالت منظمة "ووكينغ بوردرز" المعنية بحقوق المهاجرين اليوم الخميس إن ما يصل إلى 50 مهاجرا غير نظامي حاولوا الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية بحرا على متن قارب من غرب أفريقيا يحتمل أن يكونوا قد غرقوا.

وأضافت المنظمة -التي تتمركز في مدريد ونافارا- أن السلطات المغربية أنقذت أمس الأربعاء 36 شخصا من قارب أبحر من موريتانيا في الثاني من يناير/كانون الثاني، وكان على متنه 86 مهاجرا، بينهم 66 باكستانيا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة هيلينا مالينو، على منصة إكس، إن 44 ممن يُعتقد أنهم غرقوا هم باكستانيون.

وأضافت "أمضوا 13 يوما من المعاناة في العبور من دون أن يأتي أحد لينقذهم".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية في منشور على منصة "إكس" إن القارب غرق قبالة ساحل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وإن عددا من الناجين، وبينهم بعض الباكستانيين، نُقلوا إلى مخيم قرب ميناء الداخلة، مشيرة إلى أن القارب كان يقل 80 راكبا.

‼️En 2024, han muerto 10.457 personas en las fronteras españolas, el año más mortífero desde que tenemos registros#DerechoAlaVida2024 #MuertePorMigrar #TragediaSilenciada pic.twitter.com/SLqqalS3bA — Caminando Fronteras (@walkingborders) December 26, 2024

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آلاف الضحايا

وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية إنها علمت في العاشر من يناير/كانون الثاني بأمر قارب أبحر من العاصمة الموريتانية نواكشوط ويواجه مشكلات، لكنها لم يتسن لها التأكد مما إذا كان هو القارب نفسه، وذلك ردا على سؤال بشأن التحذيرات التي تلقتها من منظمات غير حكومية عن قارب مفقود.

وذكرت الخدمة أنها أجرت عمليات بحث جوي، لكنها لم تنجح وحذرت السفن القريبة.

وقالت "ووكينغ بوردرز" إنها أخطرت سلطات كل الدول المعنية قبل 6 أيام بشأن القارب المفقود. وذكرت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، التي توفر خط اتصال هاتفي للطوارئ من أجل المهاجرين المفقودين في البحر، أنها أبلغت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية في 12 يناير/كانون الثاني.

وتقول المنظمة إن ما لا يقل عن 10 آلاف و457 مهاجرا لقوا حتفهم في أثناء محاولات للوصول إلى إسبانيا في عام 2024، أي بمعدل 30 شخصا يوميا، معظمهم خلال السعي لعبور طريق المحيط الأطلسي من دول غرب أفريقيا مثل موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري.

وعبّر حاكم منطقة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، عن حزنه على ضحايا الحادث الأخير، وحث إسبانيا وأوروبا على التحرك لمنع المزيد من المآسي، مشيرا إلى منشور "ووكينغ بوردرز" على منصة إكس.

وأضاف كلافيخو على منصة إكس "لا يمكن للمحيط الأطلسي أن يظل مقبرة لأفريقيا. ولا يمكنهم أن يستمروا في تجاهل هذه المأساة الإنسانية".