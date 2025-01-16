محاكاة بمستشفيات إسرائيل استعدادا لاستقبال الأسرى

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن المستشفيات الإسرائيلية تستعد لاستقبال الأسرى الذين قضوا أكثر من عام في غزة، وذلك بعد الإعلان مساء أمس الأربعاء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأضافت الصحيفة أن المستشفيات الإسرائيلية أجرت عملية محاكاة وجندت ممثلين من فرقة المسرح العسكرية ليلعبوا دور الأسرى، ودرست السجلات الطبية ومقاطع فيديو للأسرى لتكون جاهزة لاستقبالهم، بغض النظر عن حالتهم.

وتوقعت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وعرب- أن يكون الأسرى الأحياء في حال سيئة بعد نحو 460 يوما في الأسر عاش فيها عدد منهم في أنفاق معظم ذلك الوقت.

من جهتها، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مايك والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب توقعاته أن يكون هناك 25 أسيرا على قيد الحياة من 33 أسيرا سيخرجون في المرحلة الأولى.

وأضاف والتز للقناة أنه مقتنع أن جميع الأسرى "كانوا سيموتون لو لم يأت الرئيس ترامب ويطالب بإخراجهم"، واعتبر أن "تأثير ترامب هو الذي أوصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتتواصل اليوم الخميس في الدوحة المحادثات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق غير مكتمل.

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في الأثناء، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن الجيش سينسحب من قطاع غزة وينتقل إلى وضعية الدفاع مع دخول إطلاق النار حيز التنفيذ.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال بدأت إنزال الرافعات المحملة بكاميرات المراقبة في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بالدوحة، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أميركي أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.