مرشحة ترامب لوزارة العدل: فخورة جدا بعملي في الضغط لمصلحة قطر

نقل موقع "جويش إنسايدر" عن مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزيرة العدل بام بوندي قولها إنها "فخورة جدا" بعملها في الضغط لمصلحة الحكومة القطرية.

وتحدثت بوندي خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء، وقالت "أنا فخورة جدا بالعمل الذي قمت به. كان ذلك لفترة قصيرة وأتمنى لو كانت أطول لمصلحة قطر".

ووصفت بوندي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في فلوريدا لفترتين، العمل الذي قامت به لمصلحة قطر بأنه يتعلق "بجهود لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة التي سبقت كأس العالم" لكرة القدم.

وسأل السيناتور الديمقراطي ديك دوربين بوندي التي مثلت قطر كشريكة في شركة بالارد بارتنرز للضغط لماذا لم تكشف عن عملها لمصلحة قطر في الوثائق الرسمية لترشيحها.

وقالت "إذا كان هناك أي تضارب بخصوص أي جهة مثلتها في نشاطي الخاص، سأتشاور مع مسؤولي الأخلاقيات المهنية داخل وزارة العدل وأتخذ القرار المناسب".