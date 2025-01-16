أمير قطر يزور سوريا قريبا والدوحة تتعهد بمشاركة كبيرة في مرحلة الإعمار

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور سوريا في وقت قريب.

وعبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في دمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع عن سعادته لاستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما، وقال إن قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة.

وأكد أن أمير قطر سيزور دمشق قريبا، وقال إن سوريا على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها، وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة.

وتعهد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن تقدم قطر الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، وأضاف "نحن في مرحلة جديدة في سوريا وهي مرحلة بناء وتنمية.. سنشهد الكثير من الزخم في المشاريع القطرية السورية".

وأكد أن الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت، وتعهد بالعمل على التعاون مع الإدارة الجديدة بسوريا في مختلف الملفات ومنها رفع العقوبات.

من جانب آخر، عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن إدانته لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان، وطالب بانسحابها فورا من المنطقة.

بدوره، أكد أحمد الشرع أن قطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته، وقال إن محادثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شملت كافة المجالات.

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ووصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وقت سابق اليوم الخميس إلى دمشق في زيارة "تأتي تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا"، وفقا للمتحدث باسم الخارجية القطرية.

وقبل هذه الزيارة، استقبلت دمشق وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أعادت الدوحة في 21 من الشهر الماضي فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.