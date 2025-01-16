رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى دمشق

وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الخميس- إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وسيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع الشرع، وفق المتحدث باسم الخارجية القطرية الذي أكد أن "الزيارة تأتي تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا".

وهذه أول زيارة لرئيس وزراء قطر لدمشق، في حين سبقه إليها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي يوم 23 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقبل يومين من زيارة الخليفي إلى دمشق، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.