العشرات يتظاهرون بإسرائيل ضد صفقة التبادل

أفادت القناة 7 الإسرائيلية بأن عشرات نشطاء اليمين الإسرائيلي تظاهروا اليوم الخميس ضد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأغلقوا مدخل مدينة القدس المحتلة.

وأثار الاتفاق معارضة عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزيرا المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

من جهته، قال عضو البرلمان الإسرائيلي (كنيست) تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية إن "الصفقة كارثية وهي استسلام إسرائيلي" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف سوكوت أن الحزب "سيحارب الصفقة من داخل الحكومة"، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا لانسحاب الحزب من الحكومة، وأن ذلك سيتقرر خلال اجتماع في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من معارضة عدد من الوزراء، فإن مصادر إسرائيلية قالت إن الائتلاف ليس مهددا بالسقوط بسبب الصفقة التي يعتبرها بعض أعضاء الحكومة استسلاما وكارثة على أمن إسرائيل.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد 15 شهرا من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 46 ألف شهيد و110 آلاف مصاب. وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على الاتفاق.