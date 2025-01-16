أمير قطر: نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والقتل بالقطاع والأراضي الفلسطينية.

وفي منشور عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عبّر الأمير أيضا عن أمله في أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في مرحلة جديدة لا تهمش فيها هذه القضية العادلة والعمل الجاد لحلها.

وقال الشيخ تميم إن "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي".

نأمل أن يُسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية. الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا… — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 15, 2025

وشكر أمير دولة قطر كلا من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة على جهودهما المقدرة في التوصل للاتفاق.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعلن الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.