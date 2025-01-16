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أمير قطر: نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- المصدر الديوان الاميري
الشيخ تميم: الدور الدبلوماسي لقطر في التوصل للاتفاق هو واجبنا الإنساني (الجزيرة)
16/1/2025-|آخر تحديث: 16/1/202512:45 ص (توقيت مكة)

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والقتل بالقطاع والأراضي الفلسطينية.

وفي منشور عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عبّر الأمير أيضا عن أمله في أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في مرحلة جديدة لا تهمش فيها هذه القضية العادلة والعمل الجاد لحلها.

وقال الشيخ تميم إن "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي".

وشكر أمير دولة قطر كلا من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة على جهودهما المقدرة في التوصل للاتفاق.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعلن الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

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المصدر : الجزيرة

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