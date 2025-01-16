حرائق لوس أنجلوس تستعر جراء الرياح العاتية

أدت رياح عاتية وجافة إلى تأجيج حرائق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأميركية، في حين حث المسؤولون السكان على البقاء في حالة استعداد لأي إخلاء محتمل، مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر اليوم الخميس.

ولا يزال حوالي 6.5 ملايين شخص تحت تهديد الحرائق المستعرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا، مما أسفر عن مصرع 25 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية.

وقالت ليندسي هورفاث المسؤولة بمقاطعة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء "نريد أن نؤكد على الموقف الخطير بشكل خاص اليوم. استعدوا الآن واستعدوا للمغادرة".

وتسببت الحرائق في إتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح. وسوت النيران أحياء بأكملها بالأرض.

وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 82 ألف شخص، كما تلقى نحو 90 ألف شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء حتى يوم الأربعاء.

وتمكن نحو 8500 رجل إطفاء من غرب الولايات المتحدة إضافة إلى كندا والمكسيك من السيطرة على توسع الحرائق لمدة 3 أيام. وأدت الرياح إلى تأجيج حريقين هائلين أرعبا لوس أنجلوس طوال 8 أيام.

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وارتفعت نسبة محاصرة الحرائق في منطقة "باليساديس" غرب المدينة إلى 19%، بينما بلغت نسبة السيطرة على حريق "إيتون" في سفوح التلال شرق المدينة 45%.

واندلع حريق جديد أمس الأربعاء في مقاطعة "سان برناردينو" شرق لوس أنجلوس، مما أدى إلى حرق 30 فدانا (نحو 12 هكتار)، وفقا لتقارير إدارة الإطفاء في كاليفورنيا. كما تمت السيطرة بشكل شبه كلي على حريقين آخرين في جنوب كاليفورنيا.

وأشار آخر التقديرات إلى أن الخسائر والكلفة الاقتصادية لحرائق لوس أنجلوس ومحيطها تتراوح بين 250 مليار دولار و275 مليارا، وفق شركة "أكو ويذر" المختصة في خدمات التنبؤ بالطقس حول العالم.