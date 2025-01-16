بعد إعلان صفقة التبادل.. المقاومة تقصف قوات الاحتلال على امتداد محور نتساريم

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا تظهر قصف مقاتليها قوات الاحتلال الموجودة على امتداد محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقالت السرايا إن القصف -الذي تم بقذائف الهاون من داخل أحد البيوت المدمرة- تم بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم.

وجاءت هذه الصور بعد إعلان التوصل لاتفاق تبادل أسرى وهدوء مستدام بين المقاومة وإسرائيل بعد 15 شهرا من الحرب.

تكثيف القصف

وبعد إعلان الاتفاق مساء أمس الأربعاء، كثفت إسرائيل غاراتها على عدد من مناطق القطاع، مما أدى لاستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيد يوم الأحد المقبل، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وينص الاتفاق على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من محوري نتساريم وفيلادلفيا الحدودي مع مصر، وعلى عودة النازحين إلى مناطقهم دون عقبات.