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انفجار يهز قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب

This screen grab from a handout video provided by the Shebaa Medical Centre shows a helicopter landing at the medical facility in Ramat Gan on October 13, 2024. Lebanon's Hezbollah militant group claimed a drone strike on an Israeli base south of Haifa. (Photo by Shebaa Medical Centre / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / SHEBA MEDICAL CENTRE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
مروحية تنقل جنودا إسرائيليين مصابين في رامات غان وسط إسرائيل (الفرنسية)
16/1/2025

أفادت تقارير إعلامية بأن انفجارا هز قاعدة عسكرية في صحراء النقب مما أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين.

وذكرت التقارير أن عددا من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء أمس الأربعاء.

وبحسب المصدر نفسه، فإن عبوة ناسفة كانت من ضمن ذخائر تمت مصادرتها من جنوبي لبنان انفجرت بينما كان الجنود يتدربون في المنشأة العسكرية.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر -فيما يبدو- نقل جنود مصابين إلى سيارات إسعاف.

ونقلت مصادر إعلامية عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصيب 9 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة جراء انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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