إصابة 10 جنود بانفجار "صاروخ لحزب الله" في قاعدة إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن 10 جنود أصيبوا في انفجار ذخيرة داخل قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل الأربعاء، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الذخيرة التي انفجرت هي صاروخ لحزب الله اللبناني كان الجيش قد استولى عليه.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع إكس "الليلة الماضية أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة و7 بجروح طفيفة نتيجة انفجار ذخيرة في قاعدة تدريب جنوبي إسرائيل".

وأضاف "تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى ويجري التحقيق في الحادث".

في غضون ذلك، قالت صحيفة معاريف ومواقع إسرائيلية إن الانفجار نجم عن صاروخ أو عبوة ناسفة ضمن ذخائر صادرتها إسرائيل سابقا من حزب الله بجنوب لبنان، وقد انفجر بينما كان الجنود يتدربون في القاعدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصيب 9 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة جراء انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية في صحراء النقب.