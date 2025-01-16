وقّع أكثر من 6600 عضو من المجتمع الأكاديمي البلجيكي، أمس الأربعاء، على رسالة مفتوحة تدعو جامعاتهم إلى إنهاء التعاون مع المؤسسات والجامعات الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة، بحسب وصفهم.

وتتهم الرسالة التي وقعها 29 عميد كلية و64 رئيس قسم، وأكثر من ألف أستاذ جامعي وأكثر من ألف باحث، بالإضافة لعدد من موظفي الجامعات والطلاب، الجامعات الإسرائيلية بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وحثوا الجامعات البلجيكية على مواءمة سياساتها مع القانون الدولي.

ويرى الأكاديميون أن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية هي واجبهم القانوني والأخلاقي.

وأشاروا في الرسالة إلى القضايا والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مثل قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

كما أشاروا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وحكم محكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

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وتأتي هذه المبادرة وسط احتجاجات طلابية سابقة في مختلف الجامعات الأوروبية، وإذا نجحت فقد تشكّل سابقة لكيفية تعامل الجامعات البلجيكية مع قضايا حقوق الإنسان العالمية.