5 شهداء بقصف جيش الاحتلال على جنين

استشهد 5 فلسطينيين جراء غارة شنتها طائرات جيش الاحتلال على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، وهو القصف الجوي الثاني من نوعه على المخيم في غضون 24 ساعة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني نقل طواقمه جثامين 5 شهداء الى مستشفى جنين الحكومي إثر القصف الجوي.

وذكر موقع أصداء للصحافة الفلسطينية أسماء الشهداء في مخيم جنين، وهم أسامة الدروبي ومصطفى المصري ومحمود فياض وأحمد عرعراوي ومحمد يونس عرعراوي.

عاجل | وزارة الصحة: 5 شــهداء بقصف الاحتلال على مخيم جنين. pic.twitter.com/LjYEHpKfTV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 15, 2025

قصف وحصار

وتعرّض مخيم جنين مساء الثلاثاء لقصف جوي بأكثر من 3 صواريخ أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين.

وكانت القوى الوطنية في جنين قد دعت صباح الأربعاء إلى إضراب شامل حدادا على أرواح 6 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أحد أهداف غارة الثلاثاء هو "مسؤول كبير في الفصائل الفلسطينية المسلحة كان داخل المخيم".

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهاء أبو الهيجاء وأمير أبو الهيجاء وإبراهيم قنيري الذين استشهدوا في الغارة الإسرائيلية على المخيم.

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وقالت حماس إن جريمة الاحتلال في جنين جاءت بعد ساعات من عدم استجابة السلطة الفلسطينية للمبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف الحملة الأمنية على مخيم جنين، مؤكدة أن "عدم استجابة السلطة لوقف الحملة الأمنية في جنين يحمّلها المسؤولية في الشراكة بالجريمة الصهيونية في المخيم".

المقاومة مستمرة

وعلى صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم والليلة الماضية اقتحامات شملت مناطق من شمال الضفة إلى جنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي قلقيلية وطولكرم واعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسير محرر.

وفي قباطية جنوبي جنين، أفادت مصادر بأن مقاومين فجروا عبوة ناسفة بجنود إسرائيليين كانوا في آلية عسكرية مشاركة باقتحام البلدة.

وبحسب المصادر، أصيب جنود إسرائيليون في التفجير وجرى نقلهم بواسطة مروحية.

وفي شمالي الضفة أيضا، شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدات قرب مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وكذلك مدينة الخليل وبلدات قريبة منها، بينها بلدة بيت أمّر.

كذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية محيط مخيم قلنديا وحي كفر عقب شمال القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وعقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني وإصابة واعتقال آلاف آخرين.