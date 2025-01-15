تامر المسحال يكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كشف الإعلامي في قناة الجزيرة تامر المسحال تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة المتوقع الإعلان عنه خلال ساعات قليلة.

ووفق المصادر التي تحدثت للمسحال، فإنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الصفقة يوم الأحد المقبل بعد 3 أيام تمهيدية، وتمتد مرحلتها الأولى إلى 42 يوما، وتبدأ بإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى، وتشمل الإفراج من الجانب الفلسطيني عن المجندات والمرضى وكبار السن.

وبلغة الأرقام، سيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 33 أسيرا إسرائيليا، في حين ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير، بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحسب المسحال، فقد طالبت إسرائيل بأسرى من خارج فئات المجندات والمرضى وكبار السن تعتبرهم حماس ضمن فئة جنود الاحتياط، مشيرا إلى أنه تم حل هذه المعضلة بإضافة هؤلاء الأسرى ضمن المرحلة الأولى مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإضافة أعداد أكبر من أصحاب المؤبدات.

لكن إسرائيل تحفظت على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال المرحلة الأولى، حسب تامر المسحال.

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وتتضمن المرحلة الأولى أيضا انسحاب جيش الاحتلال من شارع الرشيد (البحر)، مما سيمكن النازحين من العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة التي تتضمن كلمة "الهدوء المستدام".

وأشار المسحال إلى مفاوضات فلسطينية جارية لمناقشة آلية إعادة تشغيل معبر رفح، متحدثا في هذا الإطار عن لجنة إدارية توافقية فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب، ولجان فنية بشأن المعبر وعودة النازحين وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وغيرها من الملفات.

معبر رفح والإغاثة والإعمار

وأكد المسحال اشتراط حماس وفصائل المقاومة تحسين وضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها منذ بداية الحرب، إلى جانب انتشال جثامين الشهداء في شمالي غزة.

ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم سيكون على مراحل، وسينسحب جيش الاحتلال أيضا من المناطق السكنية إلى حدود غزة بعمق 700 متر.

وستخفف القوات الإسرائيلية وجودها في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، ثم ستنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل.

ويتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، إضافة إلى بروتوكول إغاثي وإنساني خلال المرحلة ذاتها بإشراف الوسطاء، مع السماح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.

ويشمل الاتفاق استمرار وقف إطلاق النار خلال التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة، مما يقلل احتمالية استئناف إسرائيل الحرب على غزة.

كذلك، تطالب حماس بضمانات بوضع جدول زمني محدد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة، وفق مصادر الجزيرة.

ومن المتوقع أن يعقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مؤتمرا صحفيا لإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وكانت حماس قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء تسليم وفدها الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت حماس أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر".

وقبل انعقاد المؤتمر التقى رئيس وزراء قطر بمفاوضي حماس ووفد إسرائيل في اجتماعين منفصلين، لإعطاء دفعة نهائية لمساعي وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

كذلك، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى صفقة تبادل بشأن الأسرى في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، في وقت قال فيه وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة غدا الخميس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "قد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة"، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس جو بايدن في مايو/أيار الماضي.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا غير مسبوقة على قطاع غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.

وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قُتل العشرات من المحتجزين في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا.