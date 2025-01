هجوم روسي واسع بالصواريخ الباليستية وكييف تصدر إنذارا جويا وطنيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء أن روسيا استهدفت في قصف جوي البنية التحتية للغاز في أوكرانيا، معلنا إسقاط 30 من بين أكثر من 40 صاروخا أطلقتها موسكو، في حين أكد وزير الطاقة الأوكراني انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من البلاد جراء الهجوم.

وأكدت السفيرة الأميركية في كييف بريدجيت برينك أن أوكرانيا تعرضت صباح اليوم الأربعاء لهجوم واسع النطاق من روسيا، أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية ومسيّرات.

وأفاد وزير الطاقة الأوكراني بانقطاع واسع للتيار الكهربائي كإجراء احترازي بسبب هجوم صاروخي روسي واسع على قطاع الطاقة.

وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف حالة من الاستنفار الأمني بعد ورود تحذيرات بهجوم روسي محتمل واسع النطاق، وتفعيل صفارات الإنذار.

وقالت مصادر محلية إن السكان اضطروا للجوء إلى محطات المترو التي تعد ملاذا آمنا في مثل هذه الظروف.

وكانت السلطات الأوكرانية أصدرت صباحا إنذارا جويا على الصعيد الوطني بسبب صواريخ كروز هددت أجزاء من مناطق البلاد.

وتحدث سلاح الجو عن صواريخ تتجه نحو مدينة كريفيي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني وسط أوكرانيا، فضلا عن مناطق تشيرنيغيف في الشمال وبولتافا في الوسط وميلوفايف في الجنوب.

وأضاف المصدر نفسه "رصدت مجموعة من صواريخ كروز" متجهة إلى كييف.

كما ذكرت السلطات في خيرسون جنوبي أوكرانيا أن الجيش الروسي هاجم 37 منطقة بالمدينة أمس الثلاثاء وألحق أضرارا واسعة بالبنية التحتية.

🇺🇦🔱 An electrical substation caught fire in the center of Kyiv

"An electrical substation caught fire at 15 Khreshchatyk Street. Relevant services are working on site. The DTEK team is expected to receive permission to extinguish the fire," the Kyiv City Administration reported

