هجوم روسي واسع بالصواريخ الباليستية وكييف تصدر إنذارا جويا وطنيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء أن روسيا استهدفت في قصف جوي البنية التحتية للغاز في أوكرانيا، معلنا إسقاط 30 من بين أكثر من 40 صاروخا أطلقتها موسكو، في حين أكد وزير الطاقة الأوكراني انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من البلاد جراء الهجوم.

وأكدت السفيرة الأميركية في كييف بريدجيت برينك أن أوكرانيا تعرضت صباح اليوم الأربعاء لهجوم واسع النطاق من روسيا، أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية ومسيّرات.

وأفاد وزير الطاقة الأوكراني بانقطاع واسع للتيار الكهربائي كإجراء احترازي بسبب هجوم صاروخي روسي واسع على قطاع الطاقة.

وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف حالة من الاستنفار الأمني بعد ورود تحذيرات بهجوم روسي محتمل واسع النطاق، وتفعيل صفارات الإنذار.

وقالت مصادر محلية إن السكان اضطروا للجوء إلى محطات المترو التي تعد ملاذا آمنا في مثل هذه الظروف.

وكانت السلطات الأوكرانية أصدرت صباحا إنذارا جويا على الصعيد الوطني بسبب صواريخ كروز هددت أجزاء من مناطق البلاد.

وتحدث سلاح الجو عن صواريخ تتجه نحو مدينة كريفيي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني وسط أوكرانيا، فضلا عن مناطق تشيرنيغيف في الشمال وبولتافا في الوسط وميلوفايف في الجنوب.

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وأضاف المصدر نفسه "رصدت مجموعة من صواريخ كروز" متجهة إلى كييف.

كما ذكرت السلطات في خيرسون جنوبي أوكرانيا أن الجيش الروسي هاجم 37 منطقة بالمدينة أمس الثلاثاء وألحق أضرارا واسعة بالبنية التحتية.

🇺🇦🔱 An electrical substation caught fire in the center of Kyiv "An electrical substation caught fire at 15 Khreshchatyk Street. Relevant services are working on site. The DTEK team is expected to receive permission to extinguish the fire," the Kyiv City Administration reported pic.twitter.com/ZFoNd7fjrS — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) January 15, 2025

صواريخ ألمانية لأوكرانيا

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ألمانيا أنها ستزود أوكرانيا قريبا بـ60 صاروخا إضافيا لنظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" للدفاع ضد الهجمات الروسية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للصواريخ نحو 60 مليون يورو، وبسبب الوضع الصعب في أوكرانيا، تم اتخاذ القرار دون توضيح كيفية التمويل حتى الآن.

وألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لكييف، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا.

هجوم أوكراني واسع

وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الثلاثاء تنفيذ هجوم -هو الأكبر منذ بدء الحرب قبل نحو 3 سنوات- على مخازن غاز ومواقع عسكرية وصناعية في عدة مناطق روسية، مستخدمة -بحسب موسكو- صواريخ غربية الصنع.

واستهدف الهجوم جمهورية تتارستان ومنطقة ساراتوف على ضفة نهر الفولغا، بالإضافة إلى منطقة بريانسك الحدودية ومنطقة تولا قرب موسكو.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة الأوكرانية تم تنفيذها بواسطة 6 صواريخ أتاكمس أميركية الصنع و6 صواريخ كروز بريطانية الصنع من طراز ستورم شادو، مؤكدة أنه تم إسقاط جميعها دون التسبب في وقوع ضحايا.