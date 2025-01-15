مسؤولون أميركيون: بايدن قرر رفع كوبا من لائحة الدول الراعية للإرهاب

قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن قرر رفع كوبا من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بهدف تشجيع محادثات ترعاها الكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين في الجزيرة.

ووصف أحد المسؤولين القرار بأنه بادرة حسن نية، وعبّر عن أمله في الإفراج عن السجناء السياسيين في كوبا قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاثنين المقبل.

ويأتي القرار المنتظر بشطب كوبا من لائحة الدول الراعية للإرهاب بينما يستعد بايدن لمغادرة البيت الأبيض.

بيد أن وكالة أسوشيتد برس قالت إن من المرجح أن يتم التراجع عن هذه الخطوة الأسبوع المقبل بعد أن يتولى ترامب منصبه وكذلك وزير الخارجية المعين ماركو روبيو.

وكان روبيو، الذي فرّت عائلته من كوبا في خمسينيات القرن الماضى قبل الثورة الشيوعية التي أوصلت الزعيم الراحل فيدل كاسترو إلى السلطة، من دعاة فرض العقوبات على الجزيرة التي يحكمها الحزب الشيوعي.

وفي 11 يناير/كانون الثاني 2021، في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب الأولى، أعاد البيت الأبيض تفعيل هذا التصنيف، والذي كان قد تم التراجع عنه خلال فترة التقارب بين كوبا والولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما.

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وبررت إدارة ترامب قرارها بعدة أسباب بينها دعم هافانا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورفضها تسليم متمردين كولومبيين إلى بلادهم، واستمرارها في إيواء أميركيين مطلوبين.

يذكر أن كوبا تخضع منذ سنوات طويلة لعقوبات أميركية، والشهر الماضي شارك الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل والسابق راؤول كاسترو في مظاهرة بهافانا تندد بهذه العقوبات.