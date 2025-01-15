مرشح ترامب للخارجية: الصين غشت لتصبح قوة عظمى

يعتزم ماركو روبيو مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية القول أمام لجنة في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة للمصادقة على تعيينه إن الصين "غشت" لكي تصبح قوة عظمى، وإن النظام الليبرالي العالمي "عفى عليه الزمن".

وبحسب مقتطفات نشرها مكتب روبيو (53 عاما) سيقول الوزير المرشح إن النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية لم يعف عليه الزمن فحسب، بل بات سلاحا يستخدم ضد الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وسيضيف السيناتور الحالي عن ولاية فلوريدا "لقد رحبنا بالحزب الشيوعي الصيني في هذا النظام العالمي، فاستغلوا كل فوائده ومنافعه لكنهم تجاهلوا كل واجباتهم ومسؤولياتهم".

وروبيو -المولود في ميامي لأبوين كوبيين- معروف بمواقفه المعادية لكل من الصين وإيران، ودعمه الراسخ لإسرائيل.

ودعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع "أعداء الولايات المتحدة" ومنهم الصين وإيران وكوبا.

ووزير الخارجية المقبل مؤيد شرس لتايوان، وقد فرضت عليه الصين عقوبات بسبب معارضته الحادة لسياسات بكين في منطقتي شينغيانغ وهونغ كونغ.

وستتمثل مهمة وزير الخارجية المقبل بتنفيذ شعار ترامب "تحقيق السلام عبر القوة"، وهو مفهوم قديم من مفاهيم السياسة الواقعية يريد الرئيس المنتخب نفض الغبار عنه.