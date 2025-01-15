كيربي: عدد القتلى بغزة غير مقبول ومع ذلك سنظل ندعم إسرائيل

قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن عدد قتلى المدنيين الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة بلغ مستوى غير مقبول، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لا يمكن أن تتخلى عن دعم تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالعاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، تطرق فيها إلى التطورات في قطاع غزة أيضا.

وردا على سؤال لمراسل الأناضول عما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد فعلت كل ما بوسعها لمنع قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة، قال كيربي "دعمنا إسرائيل في الدفاع عن نفسها بكل الطرق، وبذلنا جهودا للحد من الخسائر المدنية". وأضاف "لن أقف هنا للقول إن عدد القتلى المدنيين مقبول، هذا غير مقبول".

وادعى كيربي أنه لا يعرف الرقم الحقيقي لعدد القتلى، مستدركا أنه قد يكون أعلى مما هو متوقع، كما ادعى أن واشنطن عملت مع تل أبيب على محاولة تقليص هذه الخسائر.

ورغم إقراره بارتفاع عدد الخسائر المدنية في غزة، أكد كيربي أن دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس كان أمرا لا يمكن التخلي عنه.

وقف إطلاق النار في غزة

من جهة أخرى، قال كيربي إنه كان يتمنى أن يعلن خبرا عاجلا عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكنه أوضح أنه لا يستطيع الإدلاء بمثل هذا التصريح حاليا لأن الاتفاق لم يكتمل بعد.

إعلان

وأكد المستشار الأميركي أنه بعد جهود طويلة، أصبحوا قريبين جدا من التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتابع أن المفاوضات جارية حاليا في الدوحة، لكن لا يمكن إعلان النجاح قبل الاتفاق على جميع التفاصيل، فما زال هناك بعض الثغرات.

وأوضح أنهم رغم اقترابهم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لكنهم يتحلون بالحذر حتى يتم الانتهاء منه بشكل كامل.

وأعرب عن أمله استكمال اتفاق وقف إطلاق النار قبل 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو موعد تسليم إدارة بايدن السلطة إلى خلفه دونالد ترامب.

وأمس الثلاثاء، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، التي تستضيفها بلاده، وصلت مرحلة نهائية، مؤكدا أنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.

في حين كشفت مصادر فلسطينية للأناضول، الاثنين، أن الاتفاق شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة.