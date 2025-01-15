قناة إسرائيلية تتحدث عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ونقلت عن مصدر إسرائيلي تأكيده تحقق خرق في المفاوضات والاستعداد لإنجاز اتفاق الصفقة قريبا.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه في المرحلة الأولى من الصفقة سيُطلق سراح نحو ألف أسير فلسطيني، وأشارت إلى أنه لن يُطلق سراح "أسرى النخبة" من حماس في هذه المرحلة.

وتابعت القناة أن المرحلة الأولى تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق، كما ستنسحب معظم قواته من محور فيلادلفيا، ولن تبقى إلا قوة صغيرة.

وقالت القناة إن الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 محتجزين إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في اليوم الأول، و4 باليوم السابع، و3 في اليوم الـ14، كما سيطلق سراح 3 محتجزين في اليوم الـ28، و3 باليوم الـ35، والباقون في الأسبوع الأخير.

واعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، بحسب القناة.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية للصفقة تبدأ اعتبارا من اليوم الـ43 وتستمر 42 يوما.

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وتحدثت القناة الإسرائيلية أيضا عن تشكّل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة.

وقبل ساعات، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى موازاة مع إعلان جهات عدة عن تفاؤلها بقرب إنجازها في وقت قريب.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة، كما نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أن الصفقة في طريقها إلى التوقيع.