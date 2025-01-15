عشرات الشهداء بغزة في قصف إسرائيلي يستبق الصفقة

ارتفع عدد الشهداء إلى 56 فلسطينيا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة منذ مساء أمس الثلاثاء، بالتزامن مع التقدم الكبير في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من شأنه أن يفضي لإنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الـ16.

وقال فلسطينيون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتزامن مع تقدم مفاوضات الاتفاق المرتقب، صعد قصفه على منازل المواطنين ومراكز الإيواء خلال اليومين الماضيين.

وفي أحدث استهدافاته، استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول -عن مصدر طبي- استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف محيط مسجد فتحي الشقاقي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح استشهد 6 فلسطينيين في غارتين استهدفتا مشروع عامر شرق المدينة وتجمعا لمدنيين شمال المدينة جنوبي القطاع.

في حين قال مصدر طبي إن فلسطينيا استشهد بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في مخيم البريج وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من موظفي بلدية البريج جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية بالمخيم.

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وأفاد شهود عيان بأن مروحيات إسرائيلية أطلقت نيرانها شرق مدينة دير البلح بالتزامن مع توغل محدود لآليات الجيش قرب الحدود الشرقية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شاهين يؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

قصف لا يتوقف

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون باستهداف مسيّرة إسرائيلية منزلا لعائلة الخطيب في معسكر دير البلح، بحسب مصدر طبي.

وأضاف أن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيل منزلا لعائلة نصار في مخيم (2) بالنصيرات، في حين استشهد فلسطيني في قصف استهدف مخيم (1) في النصيرات وسط القطاع.

وتابع أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين على منزلين لعائلتي الششنية وياسين بمخيم البريج وسط القطاع، في حين تواصل القصف المدفعي على مخيم المغازي.

وواصل الجيش الإسرائيلي -وفق شهود عيان- عمليات نسف مبانٍ سكنية شمال مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين من عائلة الحرازين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك.

وأشار الشهود إلى استمرار عمليات نسف مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة، وفي منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

وجنوب القطاع، قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين استشهدوا في غارتين على منزل وتجمع لمواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافوا أن 5 من بين هؤلاء استشهدوا بقصف منزل في حي النصر شمال المدينة، بينما استشهد الاثنان الآخران في قصف مسيرة استهدف خربة العدس.

ويأتي تصعيد الجيش الإسرائيلي في ساعات حاسمة يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.