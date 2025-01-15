تأكيد رسمي على إبرام الصفقة وترامب يتحدث عن إطلاق المحتجزين قريبا

قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم التأكيد رسميا في إسرائيل على صفقة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى في القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق، معلنا قرب إطلاق سراح المحتجزين.

وأفادت مصادر للجزيرة بأنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو 3 أيام، مضيفة أن هناك بروتوكولا إغاثيا إنسانيا يرتبط بتطبيق المرحلة الأولى ويتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه حسب الاتفاق سيعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى شماله بدون أي عوائق.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إنها سلّمت للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مضيفة أن وفدها برئاسة القيادي في الحركة خليل الحية سلّم الموافقة للوسطاء قطر ومصر.

كما قال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي للجزيرة إن قيادة الحركة أنهت قبل قليل اجتماعا مع وفد حماس في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار، موضحا أن وجهات النظر متطابقة بين الجهاد وحماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

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وفي السياق ذاته، قال مسؤول مطلع لرويترز إن الاتفاق يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار تستمر 6 أسابيع، ويتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.