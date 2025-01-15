تقدم كبير بصفقة الأسرى وأكسيوس تتحدث عن اتفاق وشيك

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، موازاة مع إعلان جهات عدة عن تفاؤلها بقرب إنجازها في وقت قريب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن خرقا تحقق في المفاوضات وأن إسرائيل تستعد لإنجاز اتفاق الصفقة قريبا، بينما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

كما نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أن الصفقة في طريقها إلى التوقيع.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تقدما في مفاوضات الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وأن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنهم غدا على أبعد تقدير.

وتستمر المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن المفاوضين استأنفوا اليوم نشاطهم بالدوحة، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين مطلعين أن اتفاق الهدنة في غزة على وشك الاكتمال.

انقسام إسرائيلي

من جهته، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن هناك انقساما في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حركة حماس في الصفقة.

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ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق تقدما لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته، دون أصوات اليمين المتطرف.

في السياق نفسه، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن اجتماعا ثلاثيا عقد بين نتنياهو ووزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والدفاع يسرائيل كاتس بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن سموتريتش اشترط للبقاء في الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الثاني والأربعين من صفقة التبادل. وأضافت القناة أن سموتريتش اشترط أيضا تقليص المساعدات الإنسانية، والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

وكان سموتريتش قال بشأن موقفه من الصفقة المرتقبة إن ما يركز عليه الآن هو تحقيق الأهداف الكاملة للحرب، وفق تعبيره.

اعتراض بن غفير

كما نقلت القناة 12 عن مقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ترجيحهم أن يعترض على صفقة التبادل، دون أن ينسحب من الحكومة.

وكان بن غفير قال خلال مراسم إنشاء وحدة أطلق عليها "الحرس القومي" إن قوة حزبه في الحكومة كانت السبب وراء منع التوصل إلى صفقات غير مسؤولة، حسب تعبيره.

في سياق مواز، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، الموجودَين في المنطقة، أجريا مكالمات مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن أمله بإتمام صفقة الأسرى في غزة هذا الأسبوع.

وجاء ذلك خلال تصريحات في حدث رمزي نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، وشهد تسليم سوليفان مهامه لمستشار الأمن القومي لترامب مايك والتز.