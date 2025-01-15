طهران تكشف عن مدمرة جديدة للرصد الاستخباراتي

أفادت وكالة تسنيم بأن البحرية الإيرانية أزاحت الستار -اليوم الأربعاء- عن أول مدمرة للرصد الاستخباراتي ورصد الذبذبات، وذلك بعد أيام قليلة من تسلم الجيش ألف طائرة مسيّرة جديدة.

وذكرت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية أن المدمرة "زاغروس" المصنوعة في إيران فئة جديدة من السفن العسكرية المزودة بأجهزة استشعار إلكترونية، ولديها القدرة على اعتراض العمليات السيبرانية وإجراء رصد مخابراتي.

وقال قائد البحرية شهرام إيراني، خلال مراسم إلحاق السفينة بالخدمة ضمن وحدات أسطول الجنوب بالبحرية الإيرانية، إن السفينة ستكون "العين الساهرة للبحرية الإيرانية في البحار والمحيطات".

مناورات عسكرية

يذكر أن إيران بدأت هذا الشهر تدريبات عسكرية شملت مناورات حربية تدافع فيها قوات الحرس الثوري عن منشآت نووية رئيسية في نطنز خلال محاكاة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. ومن المقرر أن تستمر التدريبات لمدة شهرين.

وتأتي التدريبات وزيادة التسلح العسكري في وقت تشهد فيه إيران توترا شديدا مع عدويها اللدودين إسرائيل والولايات المتحدة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أعلن -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أن بلاده تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة تصل 200% لمواجهة التهديدات المتزايدة لأمنها.