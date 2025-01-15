سرايا القدس تعرض مشاهد توثق قنصَ جندي إسرائيلي في مدينة غزة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد لإسلامي– مشاهد قالت إنها لقنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد لحظة قيام أحد مقاتلي السرايا باستهداف الجندي الإسرائيلي الذي كان رفقة جنود آخرين تجمعوا شرق مدينة غزة.

ويأتي قنص الجندي الإسرائيلي في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال عملياته ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتؤكد مصادر طبية للجزيرة أن 33 استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء، 24 منهم وسط القطاع وجنوبه.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، مستخدمة وسائل القنص والعبوات وغيرها، مما أدى إلى تعثر العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في مناطق غزة.

وقد دأبت فصائل المقاومة على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفّذت ضد قوات الاحتلال.