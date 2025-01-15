رويترز: سوريا تعتقل مصريا بعد بثه تسجيلات تهدد حكومة القاهرة

قال مصدر بوزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي لرويترز اليوم الأربعاء إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المصري أحمد المنصور، بعد بثه تسجيلات مصورة يهدد فيها الحكومة المصرية من داخل دمشق.

وكان المنصور أعلن في تدوينة عبر منصة "إكس"، السبت الماضي، عن تشكيل "حركة ثوار 25 يناير"، بهدف مواجهة النظام المصري.

السلطات السورية تلقي القبض على المصري #أحمد_المنصور بعد "بثه تسجيلات مصورة تتضمن تهديدات للحكومة المصرية" حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي pic.twitter.com/7YvVxy7wiC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 15, 2025

ويذكر أن المنصور قد شارك في تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ضمن هيئة تحرير الشام.

ولم تعلق السلطات السورية حتى الآن على اعتقال المنصور، كما لم تصدر الحكومة المصرية أي تعليق رسمي حول الحادثة.