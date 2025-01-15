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رويترز: سوريا تعتقل مصريا بعد بثه تسجيلات تهدد حكومة القاهرة

أحمد المنصور.. مصري اعتقلته سوريا
أنباء عن اعتقال السلطات السورية الجديدة لأحمد المنصور (مواقع التواصل الإجتماعي)
15/1/2025

قال مصدر بوزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي لرويترز اليوم الأربعاء إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المصري أحمد المنصور، بعد بثه تسجيلات مصورة يهدد فيها الحكومة المصرية من داخل دمشق.

وكان المنصور أعلن في تدوينة عبر منصة "إكس"، السبت الماضي، عن تشكيل "حركة ثوار 25 يناير"، بهدف مواجهة النظام المصري.

ويذكر أن المنصور قد شارك في تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ضمن هيئة تحرير الشام.

ولم تعلق السلطات السورية حتى الآن على اعتقال المنصور، كما لم تصدر الحكومة المصرية أي تعليق رسمي حول الحادثة.

المصدر : رويترز

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