روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 أسير حرب

أعلنت روسيا وأكرانيا اليوم الأربعاء عن تبادل 50 أسير حرب بين الجانبين، حيث أُطلق سراح 25 أسيرا أوكرانيا و25 أسيرا روسيا، وذلك في أول عملية تبادل للأسرى خلال عام 2025. وجرت العملية بوساطة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لعبت دورا رئيسيا في تسهيل المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عملية التبادل تمت بعد مفاوضات مكثفة، حيث أُعيد 25 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا مقابل تسليم 25 جنديا أوكرانيا إلى السلطات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود الروس المفرج عنهم يتلقون حاليا الرعاية الطبية والنفسية في بيلاروسيا، قبل نقلهم إلى روسيا لتلقي العلاج في مراكز طبية تابعة لوزارة الدفاع.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المجموعة العائدة إلى أوكرانيا تضم جنودا ومدنيين، بينهم من دافعوا عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، الذي كان ساحة معركة رئيسية استولت عليها روسيا في مايو/أيار 2022.

وكتب زيلينسكي على منصة (إكس) "25 من جنودنا ومدنيينا يعودون إلى ديارهم. إنهم يعانون من إصابات وأمراض خطيرة، وسيتم توفير الدعم الطبي اللازم لكل منهم".

حالة الأسرى

أشار مركز تنسيق شؤون أسرى الحرب في أوكرانيا إلى أن الأسرى المفرج عنهم يعانون من إصابات خطيرة، منها فقدان البصر وبتر الأطراف وجروح معقدة ناجمة عن أعيرة نارية وانفجارات. وقال المركز إن أصغر أسير أوكراني يبلغ (24 عاما)، بينما يبلغ أكبرهم (60 عاما).

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من جهتها، نشرت أمينة المظالم الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، مقطع فيديو يظهر اتصالها بزوجة أحد الجنود الروس المفرج عنهم، في حين تم تصوير جندي آخر وهو يتحدث إلى والدته باكيا.