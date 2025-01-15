خبير عسكري: إسرائيل تريد تثبيت حقها في ضرب الضفة الغربية متى شاءت

رجح الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن تكون عملية القصف التي نفذها الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية قد استهدفت قياديا بالمقاومة، وقال إنها محاولة من إسرائيل لتثبيت حقها في تنفيذ عمليات بالمنطقة متى أرادت.

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في الغارة التي يعتقد حنا أنها نفذت بطائرة مسيّرة بهدف الاغتيال، مشيرا إلى أن العملية ليست غريبة على سلوك إسرائيل.

ونقلت الجزيرة عن مصادر أن الغارة الإسرائيلية تمت بـ3 صواريخ. وقال حنا إن مكان سقوط القذيفة يشير إلى أنها ليست كبيرة، لكنه أكد على ضرورة وقوع أضرار جانبية لأي عمل عسكري داخل بيئة حاضنة.

قتل الحاضنة الشعبية

ووفقا للخبير العسكري، فإن المقاومة في جنين تواجه مشكلة التخفي بعيدا عن بيئتها الحاضنة وذلك على عكس ما يحدث في قطاع غزة حيث يلجأ المقاومون للأنفاق أو لمناطق بعيدة عن المدنيين.

وكما فعلت في غزة، تمارس إسرائيل في الضفة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي تطبق فيه سياسة الأضرار الجانبية مقابل الوصول إلى كل مقاوم، كما يقول حنا.

وتصل هذه الأضرار الجانبية -حسب المتحدث- إلى قتل ما بين 20 و100 مدني حسب أهمية الشخصية المطلوبة.

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وتمثل العملية رسالة من إسرائيل بأنها سوف تقوم بما تراه مناسبا في الضفة إذا فشلت السلطة التي تطوق المخيم منذ أكثر من شهر لسحب سلاح المقاومة، في القيام بذلك.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) -في بيان مشترك- إن "سلاح الجو يشن في عملية مشتركة غارة على منطقة جنين".

ووفقا للخبير العسكري، فإن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان رغم وجود 5 دول ضامنة بينها الولايات المتحدة، معللا ذلك "بتمسكها بتثبيت حقها في شن هجمات كلما استشعرت خطرا على أمنها".