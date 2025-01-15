بزشكيان ينفي التخطيط لاغتيال ترامب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز" في طهران، إن إيران لم تخطط أبدا لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.

وأوضح بزشكيان، في المقابلة التي نشرت على موقع الشبكة اليوم الأربعاء، أن "هذه واحدة من تلك المخططات التي تخطط لها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز الخوف من إيران"، مؤكدا أن بلاده "لم تحاول قط ولا تخطط لاغتيال أي شخص على الأقل بقدر ما أعلم".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة العدل الأميركية كشفت عن اتهامات جنائية مرتبطة "بمؤامرة إيرانية" لاغتيال ترامب قبل الانتخابات.

ووفقا لأسوشيتد برس، فقد أظهر اتهام جنائي -تم رفعه أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بولاية نيويورك– أن مسؤولا في الحرس الثوري الإيراني، لم يكشف عن اسمه، أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر/أيلول الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية -عن مصادر أمنية لم تسمها- أنه تم توجيه التهم إلى 3 أشخاص في خطة إيرانية لاغتيال ترامب ومعارضين إيرانيين.

وقد قالت الخارجية الإيرانية حينها إن "تكرار الاتهام مؤامرة من الكيان الصهيوني وأعداء إيران لتعقيد القضايا بين واشنطن وطهران".

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وأكدت الوزارة أن طهران ستستخدم كل الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لنيل حقوقها.