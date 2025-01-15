الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة السادسة في شهر

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن -اليوم الأربعاء- استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات في سادس هجوم يطالها خلال نحو شهر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع -في بيان- إنهم نفذوا "عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر".

وأضاف سريع أن الهجوم كان "بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن"، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف لحاملة الطائرات هو السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر منذ نحو شهر.

وردا على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية، أكد مسؤول دفاعي أميركي أن "جميع الأفراد بخير، ولم تتضرر أي من السفن أو المعدات الأميركية"، دون أن يؤكد وقوع الهجوم من عدمه.

وأفاد المتحدث باسم الحوثيين بأن قوات الحوثيين ستبقى جاهزة لأي تصعيد أميركي أو إسرائيلي، وأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وعملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأول أمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت 5 هجمات عسكرية ضد حاملة الطائرات الأميركية ترومان في البحر الأحمر في أقل من شهر، متوعدة بمزيد من المفاجآت.

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وتضامنا مع غزة بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.

ومنذ مطلع 2024 بدأت واشنطن ولندن شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.