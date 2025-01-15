البرهان يلتقي وزير الخارجية المصري لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوداني الدكتور علي يوسف، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل عبد العاطي تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، معربا عن تهانيه بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة السودانية، خاصة تحرير مدينة ود مدني. وأكد الوزير المصري على دعم مصر الكامل للسودان في جهود تحقيق السلام وإعادة الإعمار والبناء.

من جانبه، أشاد يوسف بزيارة نظيره المصري، واصفا إياها بأنها "ناجحة وسيكون لها ما بعدها". وأشار إلى أن المباحثات تناولت مجمل الأوضاع في السودان، بالإضافة إلى سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

⭕️رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية والهجرة المصري pic.twitter.com/mvzxTJr9vh — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) January 15, 2025

مناقشة التحديات

وأوضح يوسف أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه السودانيين في مصر، مؤكدا أنه "تمت معالجة أغلب تلك القضايا". وأشار إلى أن مصر جددت ترحيبها بأبناء وبنات السودان المقيمين على أراضيها، ومنحتهم كل التسهيلات اللازمة، بما في ذلك تأشيرات الدخول.

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كما تم الاتفاق على تفعيل الآليات المشتركة بين وزارتي الخارجية في البلدين، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الشهر المقبل لتعزيز الحوار والتشاور. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد لقاء رباعي بين وزيري الخارجية والري في البلدين لبحث قضايا المياه والتعاون في هذا المجال.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري أن رسالة السيسي إلى البرهان تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن مصر ستستمر في دعم الدولة السودانية ومؤسساتها للحفاظ على وحدتها، مشيرا إلى جهود مصر المستمرة في استضافة السودانيين وتقديم كافة أشكال الرعاية الممكنة لهم.

وأشار عبد العاطي إلى أن زيارته للسودان جاءت بتكليف من السيسي لتكثيف التواصل مع الأشقاء في السودان، وتقديم كل أشكال الدعم السياسي للحفاظ على وحدة السودان واستقراره، وأضاف أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة كان "مهما وإيجابيا"، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس المصري للبرهان، مع تمنياته للسودان بالمزيد من التطور والنماء والاستقرار.

وكذلك تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة بعد انعقاد الملتقى الأول لرجال الأعمال في البلدين، الذي عقد مؤخرا في القاهرة. وأشار عبد العاطي إلى الترتيبات الجارية لعقد الملتقى الثاني في السودان بعد شهر رمضان المبارك، بهدف الحفاظ على وتيرة اللقاءات الدورية بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.

قضية المياه والتنسيق الإقليمي

وناقش الجانبان قضية المياه والتحديات التي تواجه البلدين في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق المائية للدول المتشاطئة. وأشار عبد العاطي إلى التنسيق الكامل بين مصر والسودان في المحافل الإقليمية والدولية بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد.

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وأعرب الوزير المصري عن أمله في تكثيف الجهود المصرية والإقليمية والدولية للوصول إلى وقف إطلاق النار في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس السيادة لتسهيل وصول المساعدات.

كما أكد عبد العاطي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار السودان بمشاركة عالمية وعربية واسعة، بهدف عودة السودان إلى دوره الإقليمي البارز داخل الاتحاد الأفريقي. وأشار إلى أهمية تصحيح القرارات التي تم اتخاذها في ظل ظروف غير واقعية، وإعادة السودان إلى مكانته كدولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.