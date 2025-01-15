الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة

شن الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة واعتقالات بصفوف الفلسطينيين في مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي داهم محافظات جنين ونابلس وقلقيلية شمالي الضفة، وبيت لحم جنوبها، إضافة إلى بلدات أخرى في عدة محافظات.

وبيّن الشهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق شبان فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وتحدثت مصادر عن اشتباك مسلح وقع بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأشاروا إلى سماع أصوات انفجارات.

كما تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنقل الجيش الإسرائيلي آلية عسكرية تعرضت لتفجير عبوة ناسفة مما ألحق بها أضرارا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء- أن عبوة ناسفة انفجرت الليلة الماضية بمركبة عسكرية تابعة له خلال ما وصفه بـ"نشاط عملياتي لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين".

وقد اعترف جيش الاحتلال في بيانه بإصابة 3 من جنوده في قباطية، اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

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قصف واعتقالات

كما اقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء في مدينة قلقيلية، وقام بتفتيش محال تجارية ومنازل، وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين بالمدينة.

وفي غضون ذلك، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم 6 فلسطينيين استشهدوا في مخيم جنين الليلة الماضية جراء قصف إسرائيلي.

وقالت حماس إن جريمة الاحتلال جاءت بعد ساعات من رفض السلطة الفلسطينية الاستجابة للمبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف الحملة الأمنية هناك.

وأفادت كذلك بأن تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة وقصف مخيم جنين لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وعزم مقاومته.

والليلة الماضية، استشهد 6 أشخاص بينهم 3 شبان أشقاء وطفل، وأصيب آخرون جراء القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال على مخيم جنين.

واعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ القصف، لكنه لم يوضح ماذا كان يستهدف. غير أن إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن مصادر تأكيدها أن الهجوم كان يهدف "للقضاء على قيادي كبير".

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة -بما فيها القدس الشرقية- إلى 854 شهيدا، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.