إعلام إسرائيلي يتحدث عن استعداد الجيش لانسحاب تدريجي من غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب التدريجي من قطاع غزة مع دخول اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعا لتفكيك مواقعه في محور نتساريم وسط القطاع.

وفي تقرير نشرته مساء الثلاثاء، قالت الهيئة الرسمية إن اجتماعات وتقديرات للوضع جرت في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الأخيرة، استعدادا لانسحاب تدريجي من القطاع مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأمس الثلاثاء، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل وصلت مرحلة التفاصيل النهائية، مؤكدا أنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.

بينما كشفت مصادر فلسطينية للأناضول أن الاتفاق شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة.

ونقلا عن مصدر أمني لم تسمه، قالت هيئة البث إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بعد وقت قصير من توقيع الصفقة.

فيلادلفيا ونتساريم

وأضاف المصدر أنه جرى تنسيق الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين وأميركيين.

وذكرت الهيئة أن الجيش سينسحب من محور فيلادلفيا خلال الأيام الأولى بعد توقيع الصفقة مع حماس، لكنه قد يستغرق أسبوعا لتفكيك مواقعه والبنى التحتية التي بناها في محور نتساريم وسط غزة.

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وأوضحت أن الجيش يستعد لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، وأنه سبق أن هدم جميع المباني في منطقة يبلغ عرضها أكثر من كيلومتر على الحدود (دون تحديد جهة).

ورغم ذكر محوري نتساريم وفيلادلفيا ومعبر رفح، لم تتحدث الهيئة عن استعداد الجيش للانسحاب من محافظة شمال قطاع غزة التي تشهد منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إبادة مكثفة خلفت 5 آلاف فلسطيني بين شهيد ومفقود فضلا عن 9 آلاف جريح و2600 معتقل، ودمارا هائلا بالبنية التحتية.

ويتضمن الاتفاق المحتمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما.

وتشمل المراحل تفاصيل تبادل الأسرى الإسرائيليين بغزة والفلسطينيين بسجون الاحتلال، وخطوات وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات يومية إلى القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم بما فيها مناطق شمالي القطاع.