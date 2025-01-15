إسرائيل تقتل 3 سوريين وتستولي على 3300 قطعة سلاح

قُتل 3 أشخاص جراء قصف للجيش الإسرائيلي على القنيطرة جنوبي سوريا، كما أعلنت إسرائيل الاستيلاء على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا، بينها دبابات للجيش وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون.

وأفادت مصادر محلية -الأربعاء- بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بطائرة مسيّرة على قرية غدير البستان التابعة لمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وذكرت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم مختار القرية.

وتحدثت مصادر أخرى عن شن "مسيّرة إسرائيلية هجوما استهدف رتلا عسكريا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي"، مما أدى إلى مقتل "عنصرين من إدارة العمليات العسكرية" ومدني.

وتزامنت الضربة مع "إجراء إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية في البلدة بحثا عن السلاح".

ونفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية تابعة للجيش السوري بعد أن أطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الاستيلاء على أسلحة

من جانب آخر، أعلنت إسرائيل -الأربعاء- الاستيلاء على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية.

وقالت إسرائيل إنها استولت على دبابات للجيش السوري وأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية وقذائف هاون ومعدات مراقبة، من بين أسلحة أخرى.

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ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مواقع ولا تواريخ الاستيلاء على هذه القطع العسكرية السورية.

لكنه أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكا اتفاق فصل القوات لعام 1974، الأمر الذي اعتبرته الأمم المتحدة "انتهاكا" للاتفاق.

وبدخوله المنطقة السورية العازلة وسّع الجيش الإسرائيلي رقعة احتلاله لهضبة الجولان السورية التي يحتل معظمها منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.