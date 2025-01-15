أردوغان يستقبل وزير الخارجية السوري بأنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة أنقرة، في أول زيارة رسمية لمسؤول في الإدارة السورية الجديدة إلى تركيا.

واستقبل أردوغان الشيباني في المجمع الرئاسي التركي، وعقد معه اجتماعا مغلقا بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وكان الشيباني قال أمس في منشور على حسابه بمنصة إكس "سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ 14 عاما".

سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخلى عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 14, 2025

وتأتي زيارة الشيباني إلى تركيا ضمن حراك دبلوماسي للإدارة السورية الجديدة باتجاه عدد من الدول، لإطلاعها على رؤيتها وما تنفذه بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تدير حكومة برئاسة محمد البشير مرحلة انتقالية بدأت في اليوم التالي للإطاحة بنظام الأسد (2000-2024).