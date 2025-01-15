أخيرا.. أنس الشريف يخلع خوذته ويبشر بدنو وقف الحرب

بعد نحو 467 يوما من تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلع مراسل الجزيرة في القطاع خوذته بعد تواتر الأنباء عن قرب الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وظهر الشريف -الذي قصف الاحتلال منزل عائلته وقتل والده- وهو يقف وسط السكان الذين شرعوا بالاحتفالات والتكبير فرحا بأنباء توقف الحرب في مدينة غزة.

وقد خلع الشريف خوذته التي قال إنها أثقلت كاهله وبزته الصحفية التي قال إنها أصبحت جزءا منه على مدى الشهور الـ15 الماضية.

وفي أول ظهور له قبيل الإعلان رسميا عن وقف الحرب على غزة، استذكر الشريف زملاءه الذين استشهدوا خلال الحرب، وفي مقدمتهم المراسل إسماعيل الغول، وحمزة الدحدوح وسامر أبو دقة، وتحدث عن آخرين أصيبوا ولم يجدوا سبيلا لتلقي العلاج مثل زميله فادي الوحيدي الذي رافقه بكاميرته خلال تغطياته لمجريات الحرب على القطاع.

وبينما كان أنس الشريف يتحدث للجزيرة، قام الغزيون الذين تجمهروا حوله بحمله فوق أكتافهم كنوع من الاحتفاء والشكر له لما قدمه خلال الحرب من تغطية للأحداث، رغم التهديدات الصريحة التي وجهها له الاحتلال.

ووفقا للشريف، فقد بدأت الاحتفالات في كل مناطق وشوارع القطاع وحتى في مراكز الإيواء حيث كان الناس ينتظرون هذه اللحظة منذ شهور طويلة.

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انتظار عودة الأسرى والنازحين

وقال مراسل الجزيرة إن سكان القطاع ينتظرون عودة الأسرى، وإن النازحين يستعدون للعودة إلى بيوتهم بعد الحديث عن اتفاق وقف كامل لإطلاق النار. لكنه أشار أيضا إلى أن طائرات الاحتلال لا تزال في سماء القطاع وتقصف شماله.

ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الناس في مختلف مناطق القطاع، فإنهم يحتفلون بقرب وقف القتال بعدما صمدوا في أرضهم وواجهوا عمليات الإبادة والتهجير من جانب الاحتلال.

ولم تخل لحظات الفرح من شعور بالحزن والفقد أيضا، كما قال الشريف، مشيرا إلى أن الناس يشعرون بشوق للأمان الذي فقدوه طيلة فترة الحرب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت قبل قليل إنه تم التأكيد رسميا في إسرائيل على صفقة وقف إطلاق النار في القطاع، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى في القطاع.

كما أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق، معلنا قرب إطلاق سراح المحتجزين.

وأفادت مصادر للجزيرة بأنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو 3 أيام، مضيفة أن هناك بروتوكولا إغاثيا إنسانيا يرتبط بتطبيق المرحلة الأولى، ويتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.