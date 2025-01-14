24 شهيدا بغزة والاحتلال يفخخ ويفجر منازل في رفح

استشهد 24 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية شملت أنحاء مختلفة من قطاع غزة، ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية في عدة مناطق.

ووسط القطاع، أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح باستشهاد 9 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عدد آخر في 3 غارات جوية إسرائيلية، استهدفت شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين ومقهى في أنحاء المدينة.

وقال شهود عيان إن مروحية إسرائيلية قصفت خيمة نزوح لعائلة أبو جلالة في شارع كلية فلسطين التقنية، ومنزلا لعائلة الزريعي في شارع النخيل، ومقهى لورنس على شاطئ بحر دير البلح، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من خيام النازحين القريبة.

تغطية صحفية| الصبح بغزة في اليوم 466 على الحرب… شهـــداء بينهم أطفال نساء في غارات الاحتلال على خانيونس فجر اليوم. pic.twitter.com/CeRDBZmjpy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 14, 2025

تفجير منازل

وقصفت آليات الجيش الإسرائيلي بقذيفة واحدة برج العصار في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأطلقت نيرانها بكثافة شمال المخيم الذي شهد بالتزامن عمليات نسف لمبان سكنية.

وفي جنوب القطاع، استشهد 12 فلسطينيا -بينهم أطفال ونساء- في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين شرق مدينة خان يونس.

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وأظهرت مشاهد نشرها ناشطون دمارا واسعا إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على منزل لعائلة "مسمح" عند مستوصف خالدية في حي المنارة بخان يونس.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، انتشال أشلاء جثامين شهداء من عائلة عابد من النازحين الذين كانوا يسكنون المنزل المستهدف.

وسرّع جيش الاحتلال وتيرة عمليات نسف وتفجير المنازل والمربعات السكنية مستخدما الروبوتات المفخخة، في مناطق متفرقة من رفح، منها شارع الطينة والشابورة وأحياء شمال المدينة.

وتزامنت عمليات التفجير مع شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على مناطق متفرقة من مدينة رفح.

#فيديو | من موقع مجزرة داميّة ارتكبها الاحتلال، فجر اليوم، باستهداف منزلاً يؤوي نازحين من عائلة عابد في حي المنارة بخانيونس، مما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء بينهم أطفال ونساء. pic.twitter.com/70KkIQA1Em — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 14, 2025

قصف ونسف

أما في مدينة غزة، فاستشهدت سيدة وأصيب 5 آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا لعائلة سكيك في محيط موقف جباليا بحي الدرج وسط المدينة، وفق بيان لجهاز الدفاع المدني.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع مصابين في قصف جوي إسرائيلي على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) إن الصحفي العامل لديها محمد بشير التلمس استشهد متأثرا بإصابته الخطرة التي تعرض لها الاثنين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويرتفع بذلك عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 204.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمدينة غزة، بينما نفذ الجيش عملية نسف لمبان سكنية في المناطق الجنوبية والشمالية بالمدينة.

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كما واصل الاحتلال عمليات نسف المباني والمربعات السكنية في مخيم جباليا ومنطقة جباليا النزلة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار من آلياته العسكرية في إطار عمليته المكثفة في المحافظة منذ أكثر من 3 أشهر.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.