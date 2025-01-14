نواف سلام يستقيل من رئاسة محكمة العدل الدولية

قالت محكمة العدل الدولية إن رئيسها نواف سلام الذي عُين رئيسا لوزراء لبنان استقال من عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته بصفته عضوا بالمحكمة ورئيسا لها في 5 فبراير/شباط 2027.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن رئيس محكمة العدل الدولية المُعين مؤخرا رئيسا لوزراء لبنان "وصف إسرائيل بالعدو"، متسائلا "كيف يمكن توقع أن يحكم نواف سلام على إسرائيل بشكل عادل؟"، وطالب "باستبعاد قرارات سلام المتعلقة بإسرائيل على الفور".

وانتخب سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي خلال فبراير/شباط 2024، وكُلف رسميا أمس الاثنين من قبل الرئيس اللبناني جوزيف عون بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد جولة مشاورات مع نواب الكتل السياسية في البرلمان.