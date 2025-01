ناشطون يرون "عدالة السماء" بقصة ممثل أميركي دعا لإبادة غزة

تفاعل ناشطون ومعلقون في الولايات المتحدة وخارجها مع قصة الممثل الأميركي جيمس وودز الذي ظهر في مقابلة تلفزيونية وهو يبكي لخسارة منزله في حرائق ولاية كاليفورنيا، إذ ربطت التعليقات بين ما أصابه وبين سجله الطويل في التحريض على قتل الفلسطينيين في غزة.

ورأى المعلقون أن ما جرى لوودز وآخرين من المشاهير ونجوم هوليود الذين خسروا منازلهم وممتلكاتهم في الحرائق الهائلة التي تجتاح كاليفورنيا منذ أيام ما هو إلا "عدالة السماء" التي جعلتهم يختبرون شيئا من لظى الحرب التي أيدوا إشعالها ضد الفلسطينيين.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي، انفجر وودز بالبكاء وهو يتحدث عن محنته، وقال "ذات يوم تكون في المسبح، وفي اليوم التالي كل شيء يضيع".

وذكر وودز بادئ الأمر أنه أُبلغ باحتراق منزله تماما، ثم عاد يوم الجمعة الماضي ليقول إن "معجزة حدثت"، وإن المنزل ما زال قائما، ثم استدرك بالقول إنه "في مشهد الجحيم هذا، قائم تعد أمرا نسبيا، لكن الدخان والأضرار الأخرى ليست كالدمار الكامل حولنا".

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشر وودز منشورات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها إلى قتل أهالي غزة، وإلى رفض أي وقف لإطلاق النار.

Praying that God protect the lives and properties of innocent people in Los Angeles and beyond. But can’t help but notice this. The people of Gaza continue to be exterminated by the cruel in houses of power, with the support of the cruel who feel invincible in their mansions. pic.twitter.com/ax80yH13WU

وكتب الداعية الأميركي من أصل فلسطيني عمر سليمان في منشور على موقع إكس أنه يدعو الله أن يحفظ أرواح الأبرياء وممتلكاتهم في لوس أنجلوس وغيرها، ثم أضاف: "لكني لا أملك إلا أن ألاحظ هذا. أهل غزة لا يزالون يتعرضون للإبادة من قبل المتوحشين في مراكز القوة، بتأييد من المتوحشين الذي يشعرون وهم في قصورهم كأنهم لا يقهرون". وأرفق مع منشوره خبرا عن بكاء جيمس وودز وبعض منشوراته السابقة الداعية لقتل الفلسطينيين.

As #Hollywood burns in the #PalisadesFire let us remember how specimens like #JamesWoods cheerleads US funding and arming of #Israel to murder young men like Sha'ban al-Dalou.

Sha'ban was an IT student, a hafidh of the #Quran and a survivor of an #IDF mosque airstrike that… pic.twitter.com/m0Yo4SlZFs

— Moazzam Begg (@Moazzam_Begg) January 10, 2025