ذكر تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن المحقق الخاص الأميركي جاك سميث خلص إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب انخرط في "جهد إجرامي لم يسبق له مثيل" من أجل التمسك بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020.

لكن محاولات سميث لإحالة القضية إلى المحاكمة فشلت بسبب فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما".

وتضمن التقرير تفاصيل قرار سميث تقديم لائحة اتهام مكونة من 4 تهم ضد ترامب، متهما إياه بالتخطيط لعرقلة جمع الأصوات والتصديق عليها بعد هزيمته في عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ترامب ينتقد سميث

وخلص التقرير إلى أن الأدلة كانت كافية لإدانة ترامب في المحاكمة، لكن عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، المقررة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، جعلت ذلك مستحيلا.

وورد في التقرير أنه "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".

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ودافع سميث، الذي واجه انتقادات شديدة من ترامب، أيضا عن التحقيق الذي قاده وعن ممثلي الادعاء الذين شاركوا فيه.

وكتب سميث في رسالة تضمنت تفاصيل عن هذا التقرير أن "ادعاء السيد ترامب بأن قراراتي كممثل ادعاء كانت متأثرة أو موجهة من إدارة بايدن أو جهات سياسية أخرى، هو أمر مثير للسخرية".

وبعد نشر التقرير، وصف ترامب سميث في منشور على منصة "تروث سوشال" بأنه "ممثل ادعاء أحمق لم يتمكن من إحالة قضيته إلى المحاكمة قبل الانتخابات".

وفي رسالة موجهة إلى وزير العدل ميريك غارلاند نشرتها الوزارة، وصف محامو ترامب التقرير بأنه "هجوم له دوافع سياسية"، وقالوا إن إصداره قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض من شأنه أن يضر بالانتقال الرئاسي.