ليلة دامية في غزة.. قصف عنيف ومجازر تسبق وقف إطلاق النار المرتقب

في مشهد أشبه بالجحيم، كانت الليلة الماضية الاثنين واحدة من أكثر الليالي دموية وصعوبة على قطاع غزة، بفعل تصاعد وتيرة القصف والغارات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وكأن الاحتلال يسعى لتحقيق أقصى قدر من الدمار وسفك الدماء قبل اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت مصادر متعددة تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.

وذكرت رويترز أن المشاركين في مفاوضات الدوحة من المقرر أن يجتمعوا اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، ونقلت عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء سلموا حماس وإسرائيل مسودة نهائية للاتفاق.

وشارك نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور التي تُظهر حجم المجازر الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، كان أحدثها استهداف مربع سكني في شارع الجلاء وسط مدينة غزة شمالي القطاع، مما أسفر عن 8 شهداء و30 مصابا.

Despite ongoing talks of a ceasefire, Israeli aggression continues. Moments ago, Israeli airstrikes targeted the home of journalist Ayman Al-Omareeti in Al-Daraj neighborhood, central Gaza, leaving his three children critically injured.

— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 13, 2025