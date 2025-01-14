كريم خان يدعو لرفض استئناف إسرائيل على قرار "الجنائية الدولية"

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب من قضاة المحكمة رفض استئناف إسرائيل على القرار الخاص بتحقيقها المتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وجاء طلب كريم خان بعد أن أشارت إسرائيل إلى وجود تضارب في المصالح من جانبه.

وقدم كريم خان رده الرسمي في وقت متأخر أمس الاثنين على استئناف قدمته إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعد أن أصدر القضاة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولاحقا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

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كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.