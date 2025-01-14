6 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين الليلة جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت أن الشهداء هم الطفل محمود غربية (15 عاما)، ومؤمن أبو الهيجاء (28 عاما)، وأمير أبو الهيجاء (27 عاما)، وبهاء أبو الهيجاء (33 عاما)، وحسام قنوح (34 عاما)، وإبراهيم قنيري (23 عاما).

📷 والدة أحد الشهداء تلقي نظرة الوداع الأخيرة على نجلها الذي ارتقى في قصف الاحتلال على مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/73qQdPMQNL — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) January 14, 2025

من جهتها، قالت مصادر محلية للجزيرة إن الغارة الإسرائيلية على مخيم جنين استخدمت فيها 3 صواريخ.

في الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) -في بيان مشترك- إن "سلاح الجو يشن في عملية مشتركة غارة على منطقة جنين".

اللحظات الأولى لاستهداف مجموعة من الشبان بثلاث غارات من طائرات الاحتلال في مخيم جنين pic.twitter.com/WR8c5EcFaU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 14, 2025

في ظل الحصار

وقال قيادي في كتيبة جنين للجزيرة إن الاحتلال استهدف عددا من المدنيين والأطفال في المخيم.

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وأضاف أن الاستهداف الإسرائيلي تم في ظل حصار متواصل من السلطة للمخيم.

وتابع القيادي "على السلطة أن تنسحب فورا من محيط المخيم وأن تخلي بيننا وبين الاحتلال".

في المقابل، قال الناطق باسم الأمن الفلسطيني أنور رجب للجزيرة إن القصف الإسرائيلي جاء في ظل تقدم أحرزته الأجهزة الأمنية لفرض الأمن وبسط سيادة القانون في جنين، بحسب تعبيره.

وأضاف رجب أن القصف الإسرائيلي "تدخل سافر من أجل خلط الأوراق وإفشال عملية حماية وطن".

يذكر أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تشن منذ أسابيع حملة على مقاومين في مخيم جنين بحجة وضع حد للانفلات الأمني وتجنيب المنطقة ما تتعرض له غزة.