رئيس وزراء العراق يواصل زيارته إلى بريطانيا وهذه أبرز أجندته

يواصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارته إلى العاصمة لندن التي بدأها أمس الاثنين وتستمر 3 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد السوداني -خلال لقائه اليوم الملك تشارلز الثالث بقصر باكنغهام في لندن- عزم بلاده توطيد العلاقات الثنائية البناءة في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المتبادلة والمستدامة للشعبين العراقي والبريطاني.

ورحب تشارلز الثالث بزيارة السوداني، وأشار إلى "عمق العلاقة التاريخية بين العراق وبريطانيا، والأهمية البارزة التي توليها حكومتا البلدين بهدف تطوير المصالح المشتركة، والتفاهمات على مختلف الصعد".

وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال هذا اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما جرى التطرق إلى التعاون في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية وفرص تعزيز التعاون الثقافي.

ومن المقرر أن يلتقي السوداني -خلال زيارته- نظيره البريطاني كير ستارمر، بالإضافة إلى ممثلي شركات بريطانية كبرى، بما في ذلك شركة النفط العملاقة "بي بي".

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ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب السوداني، فإن الزيارة ستشهد الإعلان عن "اتفاقية شراكة إستراتيجية" بين البلدين، إضافة لاتفاقيات تجارية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 14.6 مليار دولار) مما سيعزز التبادل التجاري المشترك بشكل كبير.

كما ستشمل الزيارة مناقشات حول اتفاقية جديدة بشأن عودة المهاجرين غير النظاميين إلى العراق، بهدف دعم مكافحة هذا النوع من الهجرة وتعزيز حدود المملكة المتحدة. وأوضح بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن هذه الاتفاقية ستضمن ترحيل أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد بشكل سريع.

بالإضافة إلى ذلك، ستزود لندن بغداد بمعدات بقيمة 66.5 مليون إسترليني (أكثر من 80.8 مليون دولار) لتعزيز الحدود العراقية وتفكيك عصابات تهريب البشر.

التعاون الأمني والاقتصادي

على الصعيد الأمني، ستشهد زيارة السوداني توقيع اتفاق أمني بين البلدين، وذلك في إطار الانسحاب التدريجي لقوات التحالف الدولي من العراق، والمقرر أن يبدأ في سبتمبر/أيلول 2025، لتعزيز التعاون الأمني الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة بعد انتهاء مهمة التحالف.

وقال السوداني في تصريحات صحفية مساء أمس "هناك بيان مشترك حول التعاون الأمني بين العراق والمملكة المتحدة (..) خصوصا بعد الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق، وفقا لما أعلن سابقا". وأضاف أن العراق يسعى إلى تعزيز شراكاته الأمنية مع الدول الأعضاء في التحالف بشكل ثنائي بعد انسحاب القوات الدولية.

وبالإضافة إلى الجانب الأمني، تركز الزيارة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث قال السوداني "اتفاقيات مهمة مع شركات بريطانية سوف تعلن خلال الزيارة" مشيرا إلى أن الوفد العراقي يضم مجموعة من رجال الأعمال الذين يسعون إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص البريطاني.

ومن جانبه، صرح ستارمر في بيان أن "هذه الزيارة تمثل بداية عصر جديد في التعاون بين المملكة المتحدة والعراق، من شأنه أن يحقق منافع متبادلة، من التجارة إلى الدفاع". وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود العراق لتعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بسبب الحروب المتتالية.