المنظمة البحرية الدولية ردا على ترامب: قناة بنما ستبقى بنمية

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز أن قناة بنما ستبقى بنمية، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضم القناة.

وقال دومينغيز -المنحدر من بنما- "بالنسبة لي، الأمر واضح للغاية ولا يحتمل التوسع في مناقشته لأن المعاهدات تم توقيعها في عام 1977. انتقلت القناة إلى سيادة بنما التي تواصل تشغيل هذا الممر المائي الحيوي وستستمر في ذلك".

وأضاف دومينغيز -على هامش مؤتمر صحفي في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن- أنه "تم إثبات فعالية وكفاءة البلاد في تشغيل" هذه البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذه القضية ليست من اختصاص المنظمة.

وردا على سؤال حول عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أكد دومينغيز أنه سيعمل "مع أي شخص يتعين عليه العمل معه"، معتبرا أن المنظمة ستواصل المضي قدما في قضاياها ذات الأولوية في 2025.

وأثار ترامب -الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري- سخط السلطات البنمية بتهديده باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على القناة التي تربط بين المحيطين والممتدة على 80 كيلومترا إذا لم تخفّض رسوم عبور السفن الأميركية.

وقناة بنما التي شيّدتها الولايات المتحدة ودُشّنت في عام 1914 انتقلت السيطرة عليها إلى الإدارة البنمية في 31 ديسمبر/كانون الأول 1999 بموجب معاهدات أبرمت سنة 1977 بين الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر ونظيره البنمي عمر توريخوس.

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وفي الأسبوع الماضي، انتقد ترامب هذه المعاهدة.